الفتح يزحف بثبات نحو مقدمة الترتيب بفوزه على أسفي

2023-01-15 / 21:06
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هبة بريس ـ رياضة

حقق فريق الفتح الرياضي انتصارا هاما في مباراته اليوم أمام أولمبيك أسفي بهدفين لواحد في مباراة مثيرة عن الجولة الثانية عشر من الدوري الاحترافي.

و سجل هدفي الفتح كل من حمزة الهنوري و مروان الوادني في آخر دقائق المباراة، بينما هدف المسفيويين سجله اللاعب محمد المواربيط، قبل أن يتم طرد اللاعب أسامة محروس في الوقت بدل الضائع من الفريق الضيف.

و بهذا الانتصار أصبح الفريق الرباطي يتقاسم المرتبة الأولى مع جاره الجيش الملكي ب25 نقطة، بينما تجمد رصيد القرش المسفيوي في 19 نقطة و بالتالي المرتبة السابعة.

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