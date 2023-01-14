كورونا بالمغرب.. تسجيل 21 إصابة جديدة 

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت 14 يناير، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 31 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و871 ألف و410 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و419 ألف و913 شخصا، مقابل 24 مليون و918 ألف و943 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 59 ألف و187 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و043 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و487 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (7)، والرباط -سلا -القنيطرة (7)، والشرق (2)، ودرعة تافيلالت (2)، والداخلة وادي الذهب (1)، وسوس ماسة (1)، وفاس مكناس (1) .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 261 حالة، فيما تم تسجيل حالة واحدة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 9 حالات.

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