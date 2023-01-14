فوزي لقجع

الجزائر تستغل افتتاح “الشان” للترويج ل”أطروحة المرتزقة”.. وجامعة لقجع تندد

2023-01-14 / 16:28
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هبة بريس - الرباط

استغلت الجارة الشرقية، حفل افتتاح بطولة افريقيا للاعبين المحليين “الشان”، للترويج لأطروحة المرتزقة وعصابة “قطاع الطرق”.

الكابرانات، استضافوا في حفل الافتتاح، حفيد نيلسون مانديلا، المتابع بتهم اغتصاب وغيرها، لإلقاء خطاب انفصالي مهاجم للوحدة الترابية للمملكة، متعمدين تحويل الحدث الرياضي إلى حدث سياسي، والترويج لهذا الخطاب المسموم بكافة قنواتهم الإعلامية.

وفي هذا الصدد، عبرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم​، عن ادانتها لهذه “الممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة​ التي صاحبت​ افتتاح​ بطولة افريقيا للاعبين المحليين،​ أمس الجمعة​ بالجزائر،​ بعد الخرق السافر للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية​ التي تقام​ تحت لواء الاتحاد الافريقي لكرة القدم،​ بعد​ القاء​ كلمة خارج السياق لتمرير​ مغالطات سياسية​ لا تمت باي صلة​ للشأن الكروي”.

ونددت الجامعة ب”العبارات العنصرية الموجهة للجماهير​ المغربية، المعترف بتحضرها وأخلاقها النبيلة المعترف بها عالميا،​ من​ قبل​ الجماهير الحاضرة في مباراة الافتتاح”، معلنة مراسلتها الاتحاد الافريقي لكرة القدم لتحمل كامل مسؤولياته أمام هذه الخروقات السافرة؛ البعيدة عن مبادى وأخلاق كرة القدم.

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تعليق واحد

  1. أنا أستغرب من الجزائرين كل أصدقائي ناس فضلاء ولا يعترفون بشيء إسمه الجمهورية سندلستان لكن رأي فيديو فالملعب يشتمون المغاربة أظن كلهم مخابرات

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