في ذكرى الثورة التونسية.. آلاف المحتجين يطالبون بـ”رحيل سعيّد”

2023-01-14 / 14:46
0
هبة بريس - وكالات

خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة مناهضة لاستحواذ الرئيس التونسي قيس سعيد على السلطة شبه الكاملة في وسط تونس العاصمة السبت مطالبين بتنحيه، في الذكرى السنوية ليوم رئيسي في ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية.

واكتظ شارع الحبيب بورقيبة وسط المدينة، وهو الموقع التقليدي للمظاهرات الكبرى، بآلاف المحتجين الذين يلوحون بالأعلام التونسية، وسط هتافات “الشعب يطالب بإسقاط النظام”.

واستمر التواجد المكثف للشرطة أمام مبنى وزارة الداخلية في الشارع إلى جانب مدافع المياه.

وتجاوز المتظاهرون صفوف رجال الشرطة والحواجز المعدنية للوصول إلى الشارع، متحدين الجهود الأولية التي بذلتها السلطات لفصل عدة احتجاجات متوازية دعت إليها أحزاب سياسية مختلفة ومنظمات المجتمع المدني.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خلال 5 أيام.. نحو 60 ألف وفا.ة بكورونا في الصين

خلال 5 أيام.. نحو 60 ألف وفا.ة بكورونا في الصين

2023-01-14 / 14:30
Photo of تركيا.. قت.يل في هجوم مسلح على شخص داخل سيارة

تركيا.. قت.يل في هجوم مسلح على شخص داخل سيارة

2023-01-14 / 13:35
Photo of “اتحاد مساجد فرنسا” يرفع شكوى ضد الكاتب ميشال ويلبيك بتهمة “التحريض”

“اتحاد مساجد فرنسا” يرفع شكوى ضد الكاتب ميشال ويلبيك…

2023-01-13 / 22:47
Photo of بريطانيا.. تغريم شاب رشق الأمير تشارلز ببيضة ب 120 دولار

بريطانيا.. تغريم شاب رشق الأمير تشارلز ببيضة ب 120…

2023-01-13 / 15:51
Photo of وفاة ابنة إلفيس بريسلي

وفاة ابنة إلفيس بريسلي

2023-01-13 / 09:35
Photo of تعيين مدع عام مستقل للتحقيق بقضية وثائق بايدن السرية

تعيين مدع عام مستقل للتحقيق بقضية وثائق بايدن السرية

2023-01-12 / 21:38
Photo of فرنسا.. حركة “وطنيون” تحذر من جعل البلاد طرفا في نزاع اوكرانيا

فرنسا.. حركة “وطنيون” تحذر من جعل البلاد طرفا في…

2023-01-12 / 19:56
Photo of رايتس ووتش: ” قيس سعيد” يعيق الانتقال الديمقراطي بتونس

رايتس ووتش: ” قيس سعيد” يعيق الانتقال الديمقراطي بتونس

2023-01-12 / 19:24
Photo of ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح من الجزائريين

ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح من الجزائريين

2023-01-12 / 10:29
Photo of فرنسا: منفذ عملية الطعن في محطة القطارات ليبي الجنسية

فرنسا: منفذ عملية الطعن في محطة القطارات ليبي الجنسية

2023-01-12 / 10:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق