نابولي يكتسح يوفنتوس بخماسية ويحلق بصدارة “الكالتشيو”

2023-01-13 / 23:04
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هبة بريس _ رياضة

اكتسح نادي نابولي، متصدر ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، ملاحقه المباشر يوفنتوس، بخماسية مقابل هدف، الجمعة، في قمة الجولة الثامنة عشر من البطولة.

وتسيد نابولي مجريات المباراة، وعطّل قدرات يوفنتوس الهجومية والدفاعية، بفضل تكتيك مدربه لوتشيانو سباليتي.

وتناوب على تسجيل خماسية نابولي، هدافه النيجيري فيكتور أوسيمين (هدفين)، وهدف لكل من نجمه الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا، والمقدوني إليف إلماس، والكوسوفي أمير رحماني.

فيما سجل النجم الأرجنتيني أنخيل ديماريا هدف يوفنتوس الوحيد.

وبهذا الفوز رفع نابولي رصيده إلى 47 نقطة بصدارة الترتيب، وبفارق 10 نقاط كاملة عن ميلان ويوفنتوس.

ويأمل نابولي في الحصول على لقب الدوري الثالث في مسيرته، والأول منذ 33 عاما، إبان حقبة أسطورته الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

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