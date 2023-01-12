القبض على حمامة بتهمة تهريب المخدرات في كندا

2023-01-12 / 22:26
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت السطات الكندية، إلقاء القبض على حمامة متلبسة بتهمة تخريب المخدرات عبر حقيبة ظهر صغيرة.

وقال جون راندل، الرئيس الإقليمي لمنطقة المحيط الهادئ لاتحاد ضباط الإصلاحيات الكندية، إنه تم القبض على الحمامة في ساحة معهد باسيفيك الإصلاحي في كولومبيا البريطانية يوم 29 ديسمبر.

ولفت إلى أن حقيبة الظهر القماشية كانت مربوطة بالحمامة وتحتوي على “ميثامفيتامين”.

وقال راندل إنه في السنوات الأخيرة ، كان ضباط السجن يبحثون عن طائرات بدون طيار تحمل مخدرات وممنوعات أخرى، لكنها كانت المرة الأولى منذ 13 عاما كضابط إصلاحيات سمع فيها عن استخدام طائر حي.

وتابع: “كنت مصدوما بالبداية، بسبب كل التطورات في التكنولوجيا وعدد الطائرات بدون طيار التي رأيناها.. لكن استخدام محماة أمر غير طبيعي”.

وأوضح المسؤول الكندي، أن المهربين سيجدون صعوبة في جعل الطائر يهبط في مكان محدد، مقارنة بالطائرة بدون طيار. لكنه أكد “أن استخدام الحمام أثار صعوبات في التحقيق، مقارنة بالطائرات بدون طيار، لأن دقة الطائرة بدون طيار جعلت من السهل تحديد المتلقي المقصود للبضائع المهربة”.

واعتبر أن “ابداع المجرمين في تهريب المخدرات ينبغي أن يشكل مصدر قلق للجميع”.

وأضاف أن إدخال المخدرات في السجون الفيدرالية يمثل أزمة كبرة، موضحا أن الهدف الكامل للسجون هو إعادة تأهيل الناس وإطلاق سراحهم في المجتمع كمواطنين صالحين ملتزمين بالقانون، ولذلك فإن إدخال المخدرات أمر مقلق.

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