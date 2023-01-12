اتحاد الكرة الإنكليزي يوجه اتهاما جديدا ضد أرسنال

2023-01-12 / 18:26
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هبة بريس

وجه الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم الخميس اتهاما لنادي أرسنال الإنكليزي بالفشل في السيطرة على لاعبيه للمباراة الثانية على التوالي.

وبعد ستة أيام من تعرضه لنفس الاتهام، بعد تعادله بدون أهداف مع ضيفه نيوكاسل يونايتد ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز، وجد أرسنال نفسه مرة أخرى في مشكلة أخرى.

وتتعلق الواقعة الجديدة بمباراة أرسنال ضد مضيفه أوكسفورد بالدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث حاصر عدد من لاعبي الفريق اللندني حكم المباراة ديفيد كوت في الشوط الأول من عمر اللقاء.

واحتج لاعبو أرسنال على قرار حكم المباراة بعدم حصول الفريق على ركلة جزاء، بعدما بدا أن إليوت مور، لاعب أوكسفورد، أوقف بيده تسديدة ألبرت لوكونغا، لاعب الضيوف، داخل منطقة جزاء الفريق المضيف، دون الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وجاء في بيان اتحاد كرة القدم الإنكليزي: “تم توجيه اتهام ضد نادي أرسنال بخرق لوائح الاتحاد الإنكليزي خلال مواجهته أمام نادي أوكسفورد يونايتد في كأس الاتحاد يوم الاثنين 9 يناير 2023″.

وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) اليوم ” تم توجيه اتهام إلى نادي أرسنال بفشله في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة منظمة خلال الدقيقة 34 من عمر المباراة ،ولدى النادي فرصة للرد على هذا الاتهام حتى يوم الاثنين 16 يناير 2023″

ويستعد أرسنال، الذي يواجه مانشستر سيتي في الدور الرابع لكأس إنكلترا، لاستئناف مبارياته بالدوري الإنكليزي، حيث يلعب ضد مضيفه توتنهام هوتسبير يوم الأحد القادم.

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