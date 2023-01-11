“على وضعنا”… ادارة «يوتيوب» تحذف أغنية لمحمد رمضان

هبة بريس _ القسم الفني

حجب موقع يوتيوب كليب أغنية «على وضعنا» لمحمد رمضان وأحمد عدوية من منصة يوتيوب. وكشفت إدارة موقع الفيديوهات عن السبب وراء حذف الأغنية، من القناة الرسمية للفنان محمد رمضان، مشيرة إلى أن ذلك تم بناء على طلب حقوق النشر، من محمود بدر عضو فريق شارع 3.

ونشر بدر عبر صفحته في موقع فيسبوك مقطع فيديو، وقال : «الأغنية أصلا مسجلة رسميا في المصنفات الفنية منذ 17 يونيو 2018، واسمها الأصلي (لسه متخلقش)».

وتابع: «منذ 3 سنوات تواصل معي مكتب الفنان محمد رمضان، وطلب أن يقدم الأغنية، ومن وقتها لم يلتزم بسداد حقوقي، وطرحها بكلماتي نفسها، بعد تعديل الاسم، ونسبها إلى آخر.»

وأضاف: الأغنية ملكي ولا يحق لأحد غناءها لأنني أمتلك كافة الحقوق، وهو ما دفعني لإغلاقها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية»، مشيرا إلى أن الأغنية الأصلية سيتم طرحها خلال أيام قليلة بصوته بالاشتراك مع مطرب المهرجانات أورتيغا بعنوانها الأصلي «لسة متخلقش».

وأكد بدر أنه قدم المستندات التي تثبت ملكيته لحقوق نشر الأغنية، ما دفع موقع «يوتيوب» لحذفها من الموقع.

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