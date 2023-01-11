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برنامج تيسير.. “التعليم” تعلن عن انطلاق صرف منح الشطر الثالث

2023-01-11 / 17:13
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هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، انطلاق عملية التحويل المالي الثالثة الخاصة ببرنامج تيسير برسم الموسم الدراسي الحالي.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنه سيتم ابتداء من يوم الخميس المقبل 12 يناير الجاري، الشروع في صرف المنح المالية برسم الشطر الثالث للموسم الحالي لفائدة آباء وأمهات وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ المستفيدين من البرنامج، برسم الشطر الثالث.

وأضافت أن الأسر المستفيدة بإمكانها سحب منحة برنامج “تيسير” نقدا من خلال وكالات القرب التابعة لمؤسسات الأداء المعتمدة من طرف صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط والموزعة على الصعيد الوطني، في حين أن المستفيدين الذين صرحوا سابقا بالمعرف البنكي لهم سيتوصلون بتحويل بنكي في حسابهم الخاص.

وأشارت الوزارة إلى أن الأجل المحدد للأداء سيبقى مفتوحا لمدة كافية لدى جميع الوكالات المعتمدة، حيث يحق لللمستفيدين اختيار أي شباك مكتب من المكاتب المعتمدة كما يمكنهم اختيار الأداء عبر التحويل البنكي بالنسبة للتحويلات المالية المقبلة.

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