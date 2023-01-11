تاوريرت .. المكتب الشريف للفوسفاط يطلق مبادرة “المثمر المتنقل” لزراعة أشجار الزيتون

هبة بريس : وجدة

أطلقت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أمس الثلاثاء 09 يناير الجاري بتاوريرت، المرحلة الثالثة من مبادرة “المثمر المتنقل” المخصصة لزراعة أشجار الزيتون.

وحسب بلاغ للمجموعة، أن هذه المرحلة الثالثة المخصصة لجهة الشرق، ستتواصل إلى غاية 12 يناير الجاري، في إطار استمرارية المبادرات المتنقلة التي تم تنظيمها منذ شتنبر 2018، وأشارت المجموعة، إلى أن هذه الآلية تأتي للمساهمة في الدينامية الفلاحية الوطنية، المتمثلة في الاستراتيجية الوطنية “الجيل الأخضر”، وذلك من اجل فلاحة مستدامة وذات كفاءة بيئية في المغرب.

ويتم تنفيذ آلية المثمر المتنقل على أربعة مراحل (3 أيام لكل مرحلة)، وتطمح إلى مواكبة أزيد من 1800 فلاح. وتشمل تنظيم عدة ورشات تروم تعزيز الممارسات الفلاحية الفضلى، ولاسيما تحليل التربة والتخصيب المعقلن، واختيار الأسمدة المتوفرة التي يتم تسويقها من قبل شركاء مصنعي وموزعي الأسمدة، وشبكاتهم من البائعين، وكذا تعميم الممارسات الجيدة في تقليم أشجار الزيتون.

ومن بين مستجدات هذه الدورة، هناك ورشات للتحسيس والمواكبة لتدبير الموارد المائية، والتي سينشطها خبراء من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

وتهدف آلية “المثمر المتنقل”، الذي تم إطلاق مرحلتها الأولى في 20 دجنبر الماضي بإقليم قلعة السراغنة، إلى نشر الممارسات الفلاحية الفضلى التي تحترم البيئة، ولا سيما التخصيب المعقلن، القائم على مسار تقني علمي مندمج، وتحفظ وتعزز العلاقات مع الفلاحين وتقرب “حلول الفلاحين” منهم.

ويتعلق الأمر أيضا بتشجيع استخدام تطبيقات “@tmar” و “T@swiq” الخاصة بالاستشارة الفلاحية ، وربط الفلاحين بشركاء مصنعي وموزعي الأسمدة وشبكاتهم من البائعين، بالإضافة إلى تقديم عروض المنتجات.

وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار تطوير سلسلة الزيتون، خصصت مبادرة المثمر أكثر من 4 آلاف 700 منصة تطبيقية لشجر الزيتون منذ العام 2018، موزعة على جميع أحواض الانتاج، مع استهداف مختلف أنواع الضيعات، وطرق الري المختلفة (الري بالجاذبية، الري بالتنقيط…) ومختلف الأصناف.

وبالنسبة للموسم الفلاحي 2022 – 2023، فيتوقع تخصيص أزيد من 1251 منصة لعرض الزيتون على المستوى الوطني، موزعة على 27 إقليما بأزيد من 160 جماعة، لفائدة أزيد من 630 فلاحا مستفيدا مباشرا، وأزيد من 6000 مستفيد غير مباشر.

وبخصوص برنامج المنصات التطبيقية فقد مكن، وفقا للبلاغ، من تحسين المردودية من 18 بالمئة إلى 22 بالمئة، في حين أن برنامج الإنتاج المندمج المعتمد في المنصات التطبيقية لزراعة الزيتون مكن من تحسين هامش أرباح الفلاحين من 28 بالمئة إلى 34 بالمئة.

وعلاوة على ذلك، فقد مكن استخدام الأسمدة المناسبة وتأطير الفلاحين من قبل المهندسين الزراعيين لمبادرة المثمر على مستوى المنصات التطبيقية الخاصة بالزيتون، من تعزيز تقنيات التخصيب المعقلن وبالتالي تحفيز الطلب على الأسمدة الباطنية (4 صيغ جهوية للزيتون، 12 صيغة إقليمية وأكثر من 430 صيغة خاصة تم إنتاجها على مستوى نقاط بيع “سمارت بلاندر “.

وفي ما يتعلق بحصيلة آلية المثمر على مستوى منطقة تازة – الشرق، فقد تم إجراء أزيد من 1800 تحليل للتربة خلال موسم 2021/2022، ونشر أكثر من 390 منصة المثمر، منها 130 مخصصة لزراعة شجر الزيتون خلال نفس الفترة.

وفي السياق ذاته، يرتقب تخصيص 140 منصة موجهة لزراعة شجر الزيتون للموسم 2023/2022، بالإضافة إلى تنظيم 50 دورة تكوينية حول الآلية التقنية لشجر الزيتون، و40 دورة أخرى في نفس الإطار.

ومن المتوقع في إطار مبادرة المثمر، خلال الموسم الفلاحي 2023/2022، مواكبة مباشرة لأزيد من 20 ألف فلاح (أي أزيد من 70 ألف فلاح منذ إطلاق مبادرة المثمر)، على مستوى 44 إقليما.

كما يرتقب تخصيص حوالي 5179 منصة تطبيقية (أي ما مجموعه أزيد من 19 ألف و790 منصة تطبيقية منذ إطلاق مبادرة المثمر)، بالإضافة إلى 7 مختبرات متنقلة، و32 ألف تحليل للتربة (أي أزيد من 106 ألف و785 تحليل للتربة منذ إطلاق المبادرة).

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