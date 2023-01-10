مانشستر يونايتد ونيوكاسل إلى نصف نهائي كأس الرابطة

2023-01-10 / 23:16
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هبة بريس

وصل فريقا مانشستر يونايتد، ونيوكاسل، إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بعد تفوقهما على تشارلتون أتلتيك، وليستر سيتي تواليا.

وبتشكيلة شبه احتياطية، نجح “الشياطين الحمر” بقيادة الهولندي إريك تين هاغ بالتفوق على تشارلتون أتلتيك الذي يلعب في الدرجة الأولى “التشامبيونشيب” بثلاثة أهداف نظيفة.

وسجل البرازيلي الشاب أنتوني الهدف الأول من تسديدة بعيدة، وبعد محاولات عديدة بسيطرة فاقت الـ70 بالمئة، نجح نجم الفريق هذا الموسم ماركوس راشفورد بإضافة الهدفين الثاني والثالث قبيل نهاية المباراة.

وهذه المباراة هي السادسة على التوالي التي يسجل فيها راشفورد.

وفي مباراة أخرى، تفوق نيوكاسل يونايتد المتألق هذا الموسم، على نظيره ليستر سيتي بهدفين نظيفين.

وانتظر نيوكاسل لغاية الدقيقة 60 من المباراة، عندما سجل مدافعه العملاق دان بيرن الهدف الأول له بقميص “الماكبايس”.

في حين سجل البرازيلي جويلنتون الهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة من المتألق البارغوياني ميغيل ألميرون.

ويستكمل الدور ربع النهائي الأربعاء، بمواجهتين تجمع الأولى نوتينغهام فورست بوولفرهامبتون، فيما يصطدم ساوثامبتون بمانشستر سيتي.

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