بالأرقام: انخفاض الرواج المينائي بـ 3,9%

هبة بريس

بلغ حجم الرواج الإجمالي عبر الموانئ التي تسيرها الوكالة الوطنية للموانئ حوالي 80 مليون طن عند متم نونبر 2022، مسجلا بذلك تراجعا نسبته 3,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة قبل ذلك.

وأوضحت مذكرة للوكالة الوطنية الموانئ حول حركة الرواج بالموانئ برسم شهر نونبر 2022، أن حركة الرواج هاته توزعت بين عمليات الاستيراد (51,49 مليون طن)، بزيادة بلغت 2,1 في المائة، وعمليات التصدير بـ 24,65 مليون طن (-18,2 في المائة)، وعمليات الشحن الخاصة بالاستيراد بـ 2,54 مليون طن (+47,9 في المائة)، وعمليات الشحن الخاصة بالتصدير بـ 1,31 مليون طن (+42,6 في المائة).

ويظهر التوزيع حسب الموانئ هيمنة ميناءي الجرف الأصفر والدار البيضاء بحصة 39,2 في المائة و29,3 في المائة على التوالي، يليهما ميناء آسفي (10,5 في المائة)، ثم أكادير (7,4 في المائة)، فالمحمدية (6,3 في المائة)، والناظور (4,3 في المائة)، والعيون (2,2 في المائة).

و حسب طريقة التعبئة، أشارت الوكالة الوطنية للموانئ إلى أن الشحنات الصلبة تمثل 59,6 في المائة من إجمالي حركة الرواج، تليها الشحنات السائلة (21,7 في المائة)، والحاويات (13,9 في المائة)، ومواد أخرى متنوعة (1,1 في المائة).

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