التعاون الفلاحي محور محادثات بين الصديقي ورئيسة الجمعية الوطنية لمالاوي

هبة بريس

شكل تعزيز التعاون الفلاحي محور المحادثات التي أجراها أمس الإثنين بالرباط وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مع رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مالاوي، كاترين غوتاني هارا، التي تقوم بزيارة رسمية للمملكة على رأس وفد برلماني هام.

وبهذه المناسبة، سلط صديقي الضوء على العلاقات الممتازة التي تجمع الرباط وليلونغوي، معربا عن إرادته في أن يرى “العلاقة بين المغرب وملاوي تترجم إلى أفعال في مجال الفلاحة”.

من جانبها، أشادت غوتاني هارا، التي كانت مرفوقة بوفد برلماني، بمستوى التعاون الثنائي، مضيفة أنه “بإمكان النموذج الفلاحي المالاوي أن يستلهم خبرة المغرب”.

وأضافت أن هذه المحادثات ستجعل من الممكن “الاستفادة من تجربة المغرب، خاصة في المجالات الفلاحية، في ما يتعلق بالأسمدة ومكافحة التغيرات المناخية” لدعم الاقتصاد المالاوي، الذي “يعتمد كثيرا على الزراعة”.

وكانت رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مالاوي، كاترين غوتاني هارا، قد أجرت في وقت سابق اليوم الاثنين محادثات مع رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، ركزت على سبل تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تعاون برلماني أكبر، لا سيما في المجال الاقتصادي، وكذا مع رئيس مجلس النواب رشيد السيد الطالبي العلمي تمحورت حول التعاون البرلماني لمواجهة التحديات المشتركة

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