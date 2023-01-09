ضحايا مير اللفث ..العدد يرتفع إلى 15 جثة

2023-01-09 / 23:14
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هبة بريس

عثر على جثتين جديدتين وذلك بعد غرق مركب كان يقلّ مهاجرين مغاربة ليرتفع عدد ضحايا هذه المأساة إلى 15 ضحية

وقال رئيس بلدية مير اللفت سالم أبردام إن “الجثة الأولى انتشلت الجمعة فيما انتشلت الثانية الأحد”، مشيرا إلى أن حصيلة قتلى هذه المأساة ارتفعت إلى 15 قتيلا.

وكانت السلطات انتشلت جثث 13 مهاجرا مغربيا في ديسمبر بعد انقلاب مركبهم قرب مير اللفت.

وكان المركب يقلّ 45 شخصا ومتجها إلى جزر لاس بالماس الإسبانية في أرخبيل جزر الكناري. وكان المهاجرون قد دفعوا مبالغ تراوح بين 20 ألفا و25 ألف درهم مقابل نقلهم نحو الفردوس المفقود .

وأضاف أبردام “البحث مستمر للعثور على جثث المهاجرين الذين ما زالوا مفقودين”.

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