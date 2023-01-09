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سانشيز : العلاقات بين المغرب واسبانيا ستتعزز “بالثقة المتبادلة”

2023-01-09 / 19:24
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هبة بريس _ الرباط

قال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين بمدريد، أن خارطة الطريق الجديدة بين المغرب وإسبانيا التي تم اعتمادها في أبريل الماضي، خلال الزيارة التي قام بها للمغرب بدعوة من الملك محمد السادس، تضع “التعاون الثنائي على أسس أكثر متانة”.

جاء ذلك خلال ترأس سانشيز المؤتمر السابع لسفراء إسبانيا المعتمدين في الخارج،

وقال ايضا أن ” هذه المرحلة الجديدة من العلاقات بين البلدين ستعزز “الثقة المتبادلة”.

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية على أهمية “الاستقرار” في شمال إفريقيا “للمضي قدما نحو تعاون أكثر ازدهارا”، مضيفا “يجب أن يظل الاستقرار والأمن في جوارنا الجنوبي أولوية قصوى”.

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