إفران.. نبش قبر سيدة مسنة والعبث بجثتها الدرك يوقف المشتبه فيه .

ع محياوي _ هبة بريس

استنفر جهاز الدرك الملكي بإقليم إفران عناصره للتحقيق في واقعة نبش قبر امرأة مسنة مدفونة بمقبرة بإحدى الدواوير التابعة لنفود جماعة واد إفران.

و تعود تفاصيل الواقعة، أن قبر المتوفية تعرض للنبش على يد مجهولين، حيث عمدوا إلى رفع الأتربة واللحود عن القبر بالكامل، قبل أن يقوموا بإخراج الجثة من مكانها في القبر والعبث بها وبكفنها.

هذا الوضع عجل بأسرة المتوفاة بإخطارها السلطات المحلية التي حلت بعين المكان مرفوقة بمصالح الشرطة العلمية للدرك الملكي، حيث أُعيد دفن الجثة، بعد معاينتها، بأمر من النيابة العامة المختصة.

هذا وقد فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا لكشف ملابسات هذه الجريمة والظروف المحيطة بها، حيث تمكنت وفي ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه تحت إشراف قائد القيادة الجهوية للدرك الملكي بمكناس المعروف بحنكته وخدماته المتواصلة في الميدان.

وقد تم إيداع المشتبه فيه الذي تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية غريبة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بالمنطقة الحديثة والقديمة.

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