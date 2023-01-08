“نقابة” تطالب بإلغاء نتائج امتحان مهنة المحاماة

2023-01-08 / 10:25
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هبة بريس _ الرباط

طالبت نقابة المحامين بالمغرب إلغاء نتائج امتحان ولوج مهنة المحاماة، وإعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة، وضمان تكافؤ الفرص والمساواة، والنزاهة والشفافية”.

واصدرت نقابة المحامين بالمغرب، بلاغا لها، ع تدين فيه الخروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، والخروقات التي طالت عملية فرز النتائج والتلاعب فيها”.

وحملت النقابة، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، واللجنة المشرفة على الامتحان كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن الخروقات التي طالت عملية تنظيم الامتحان وفرز النتائج.

ودعت النقابة بفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تنظيم الامتحان وفرز نتائجه، وترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات التي تعتبر مجزرة حقوقية وقانونية غير مسبوقة في تاريخ مهنة المحاماة”

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