هزة ارضية بالدريوس
الصورة تعبيرية

بلغت قوتها 4.4 درجات.. هزة أرضية ثانية بإقليم الحسيمة

2023-01-07 / 16:46
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هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية ثانية بلغت قوتها 4.4 درجات على سلم ريشتر، بعد زوال اليوم السبت 7 يناير، بإقليم الحسيمة.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في جماعة النكور التابعة لإقليم الحسيمة، وقعت على الساعة الثانية و 28 دقيقة و 58 ثانية بعد الزوال (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 24 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 34.999 درجة شمالا، وخط الطول 3.894 درجة غربا.

وكان المعهد قد أعلن في وقت سابق اليوم عن تسجيل هزة أرضية أولى بلغت قوتها 5.3 درجات على سلم ريشتر، في الجماعة ذاتها.

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