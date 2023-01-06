Members from the Moroccan Amazigh Berber community sing and wave the Amazigh flag as they celebrate on the eve of the 2964th Amazigh new year near the parliament in the Moroccan capital, Rabat, on January 12, 2014. More than two and a half years after the consecration of Berber as an official language alongside Arabic, more and more voices in Morocco are openly calling for the establishment of an official holiday to celebrate the Amazigh new year. AFP PHOTO / FADEL SENNA / AFP PHOTO / FADEL SENNA

45 منظمة حقوقية تراسل الملك بشأن “السنة الأمازيغية”

2023-01-06 / 22:11
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هبة بريس _ الرباط

وجهت 45 منظمة حقوقية، بينها التجمع العالمي الأمازيغي، الخميس، رسالة إلى الملك محمد السادس، للمطالبة بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا وعطلة مؤدى عنها.

وجاء في المراسلة “، أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف 13 يناير من كل عام، يتزامن مع قرب الذكرى الـ12 لدسترة اللغة الأمازيغية، إلى جانب العربية، في دستور عام 2011، ومع مرور أكثر من 20 عاما على خطاب “أجدير التاريخي”، الذي ألقاه العاهل المغربي وأكد فيه على أن النهوض بالأمازيغية “مسؤولية وطنية”، وبأن جذورها “تمتد في أعماق تاريخ الشعب المغربي”.

وقال الموقعون على المراسلة “نتوجه إلى جلالتكم، بهذه الرسالة، وكلنا أمل في أن يحظى رأس السنة الأمازيغية بعنايتكم السامية، ويعطي جنابكم العالي تعليماته السامية لإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا بعطلة مؤدى عنها، على غرار باقي الأعياد والعطل الرسمية، ما من شأنه أن يعيد الانتعاش للأمازيغية تماشيا مع روح وفلسفة الدستور وانسجاما مع خطاباتكم السامية”.

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‫5 تعليقات

  1. … والفتنة أشد من القتل …
    … والفتنة أكبر من القتل …
    المائدة : الآية 191 و 217.

  2. زرت المغرب شمالا شرقا غربا جنوبا لم أرى أكرم ولا أجود من إخواننا الأمازيغ

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