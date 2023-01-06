كورونا بالمغرب.. تسجيل 37 إصابة جديدة 

2023-01-06 / 16:59
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 37 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 54 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و869 ألف و647 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و419 ألف و198 شخصا، مقابل 24 مليون و918 ألف و373 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وتلقى 58 ألف و759 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 271 ألف و823 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و177 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط -سلا -القنيطرة (16) والدار البيضاء- سطات (9) ومراكش آسفي (1) وسوس ماسة (4) وجهة الشرق (3) ودرعة تافيلالت (2) وفاس مكناس (2) .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 351 حالة، فيما لم تم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 12 حالة.

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‫5 تعليقات

  1. Oubliez COVID?! On sent qu’il y a des nostalgique à cette épidémie pour bénéficier encore de gros marchés publics pour les vaccins, médicaments et diagnostic. Nous avons plus de grippe et rhume que de COVID !

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