بنك المغرب يشرح كيفية إغلاق الحساب تحت طلب الزبون

هبة بريس

أصدر بنك المغرب العدد الثامن من سلسلة دليل “معلومات مفيدة”، الذي خُصص لإجراءات إغلاق الحساب تحت الطلب. ويوضح البنك المركزي، في هذا العدد الجديد، إجراءات إغلاق حساب بنكي، عبر إخبار الزبناء الراغبين في إغلاق حساباتهم بحقوقهم وتحسيسهم بالشروط والمراحل الضرورية لإنجاز هذه العملية.

1 – ما المقصود بإغلاق الحساب البنكي؟

يتعلق الأمر بعملية يقوم من خلالها الزبون بوضع حد لاتفاقية الحساب التي تربطه بمؤسسته البنكية بإغلاق الحساب الذي كان قد فتحه لدى هذه الأخيرة.

ويمكن أن يتم إغلاق الحساب بناء على طلب يقدمه الزبون، صاحب الحساب، دون سابق إشعار، أو بمبادرة من البنك، مع مراعاة إرسال إشعار سابق مدته 60 يوما.

2 – ما هي المراحل الواجب اتباعها إذا أراد زبون إغلاق حسابه البنكي؟

المرحلة الأولى: إيداع الطلب.

أولا، يجب كتابة طلب إغلاق الحساب وتوقيعه وتسليمه للبنك عن طريق إحدى القنوات الآتية:

– إيداع الطلب مباشرة لدى الوكالة البنكية أو بطريقة رقمية، من خلال إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني للبنك أو عبر التطبيق البنكي على الهاتف المحمول أو على الموقع الإلكتروني للبنك، أو عبر البريد.

– يجب أن تتضمن الرسالة المعلومات الضرورية التي تسمح بمعالجة الطلب من قبل البنك: الاسم العائلي والشخصي، ورقم البطاقة الوطنية للتعريف، ورقم الحساب، واسم الوكالة البنكية، والمدينة، ورقم الهاتف…

المرحلة الثانية: وصل استلام الطلب.

بمجرد التوصل بالطلب، يسلم البنك تلقائيا وفورا وصلا بالاستلام للزبون.

المرحلة الثالثة: الإجابة على الطلب.

يقوم البنك، في أجل أقصاه شهر، بإخبار الزبون بمآل طلبه، وذلك بجميع الطرق المتاحة: رسائل نصية، بريد إلكتروني…

ويتعلق الأمر بإخبار الزبون إذا كان حسابه «قابلا للإغلاق» كما هو أو إذا كان يجب عليه تسوية الوضعية المدينة للحساب أو تسديد القروض… وحتى إذا كان الحساب قابلا للإغلاق، فقد تتطلب عملية الإغلاق أجلا لحصر الرصيد النهائي للحساب قبل إغلاقه نهائيا.

المرحلة الرابعة: الإغلاق الفعلي للحساب.

حين يغلق البنك الحساب فعليا، يرسل للزبون شهادة إغلاق الحساب.

3 – هل يجب الأداء مقابل إغلاق الحساب؟

لا، إغلاق الحساب من بين الخدمات البنكية ال22 التي تقدمها البنوك لزبنائها بالمجان طبقا للقوانين المعمول بها.

4 – هل يمكن للبنك رفض طلب إغلاق الحساب؟

نعم، حين يقدم الزبون طلبا بإغلاق الحساب، يمكن للبنك أن يرفضه في حالة ما إذا لم يقم بتسوية وضعيته المدينة، التي قد تكون ناتجة عن مصاريف، وعمولات، وفوائد و/أو إذا لم يسدد القروض التي حصل عليها من البنك.

5 – ما هي الخطوات الواجب مراعاتها قبل إغلاق حساب؟

– التأكد من تسوية مبالغ جميع الشيكات المظهرة للحساب موضوع الإغلاق؛ إذا توصل البنك بشيك بعد إغلاق الحساب، سيقوم برفض أداء المبلغ المسجل في الشيك لأن «الحساب مغلق» مما سيؤدي إلى المنع من استعمال الشيكات.

– إرجاع جميع وسائل الأداء المرتبطة بالحساب البنكي الذي يرغب الزبون في إغلاقه، حيث أن الأخير سيتحمل مسؤولية عدم إرجاعها في حال استعملت بعد إغلاق الحساب.

– تسوية وضعية الحساب البنكي إذا كان مدينا على إثر قيام الزبون بعمليات بنكية على أساس الوضعية المحصورة من طرف البنك.

– إخبار المؤسسات أو الشركات المستفيدة من ترخيص بالاقتطاع أو الآمرين بتحويل دائم على الحساب، بإغلاق الحساب مع موافاتهم برقم التعريف البنكي للحساب الجديد.

6 – ماذا يمكن للزبون فعله إذا لم يستجب البنك لطلب إغلاق حسابه؟

في حالة عدم التوصل برد من البنك، بعد انصرام أجل شهر واحد المنصوص عليه قانونا، يمكن للزبون تقديم شكاية. وذلك وفقا للإجراءات المفصلة على دليل «معلومات مفيدة» المخصص للعلاقات بين الأبناك والزبناء: معالجة الشكايات.

7 – في أية حالة يمكن للبنك اتخاذ مبادرة إغلاق الحساب؟

ينبغي إغلاق الحساب المدين بمبادرة من البنك في حال التوقف عن استعماله لمدة سنة واحدة، اعتبارا من تاريخ تسجيل آخر عملية في دائنية الحساب.

قبل القيام بإغلاق الحساب، يتعين على البنك إبلاغ الزبون بواسطة رسالة مضمونة ترسل إلى آخر عنوان صرح به الأخير لدى وكالته البنكية.

إذا لم يعبر الزبون عن رغبته في الحفاظ على الحساب مفتوحا في غضون 60 يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ، يتم إغلاق الحساب.

إذا لم يعبر الزبون عن رغبته في الاحتفاظ بالحساب مفتوحا، يحتفظ البنك بحقه في المطالبة بالرصيد المدين المسجل في الحساب الذي تم إغلاقه.

يتعين على البنك أن يضع تحت تصرف الزبون وثيقة تفصيلية تتضمن كافة عناصر الدين المستحق برسم العمليات البنكية المنجزة في حسابه.

8 – ماذا يقع في حالة وفاة صاحب الحساب؟

بعد تبليغ البنك بوفاة الزبون، يتم تحويل الحساب إلى حساب إراثة.

وبعد تسليم حصص التركة إلى الورثة، يقوم البنك بالإغلاق النهائي للحساب.

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