الصيد البحري: أداء قياسي لميناء طانطان خلال سنة 2022

هبة بريس

حقق قطاع الصيد البحري على مستوى ميناء طانطان، كمنصة بحرية هامة في القطاع بجهة كلميم – وادنون، خلال سنة 2022، ارتفاعا قياسيا من حيث نشاط تفريغ المنتوجات البحرية.

وهكذا، شهد ميناء طانطان من حيث الكميات المفرغة من المنتوجات البحرية خلال سنة 2022، نشاطا مهما في مجال تفريغ الأسماك بحجم يزيد عن 144 ألف طن مقارنة مع سنة 2021 (123 ألف طن)، أي بتسجيل قيمة إجمالية قياسية تصل 907 مليون و973 ألف درهم (793 مليون و922 ألف درهم خلال 2021) .

ووفق معطيات للمندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بطانطان، فإن الأمر يتعلق بتسجيل ارتفاع بنسبة 14 بالمائة من حيث القيمة المالية خلال 2022، و17 بالمائة من حيث الحجم .

وأوضحت المعطيات، أن الكميات المفرغة بفضاء بيع السمك الصناعي ” CAPI Tantan ” والذي يهم بالخصوص أسماك السردين والماكريل (كابايلا) والأنشوبة ” لونشوا” ، قد سجلت ارتفاعا بنسبة 48 بالمائة من حيث القيمة ب303 مليون و6 آلاف درهم (205 مليون و55 ألف درهم في 2021 ) ، و 25 بالمائة من حيث الحجم ب 122 ألف و759 طن (أزيد من 98 ألف طن خلال 2021).

أما قيمة الكميات المفرغة بسوق السمك بالجملة ( Halle Tantan) فقد بلغت حوالي 604 مليون و966 ألف درهم أي ارتفاع بنسبة 3 بالمائة (588 مليون و867 ألف درهم خلال 2021) ، بينما سجل حجم هذه المفرغات تراجعا بناقص 13 بالمائة ب 21 ألف و489 طن مقابل 24 ألف و727 طن سنة 2021.

وبخصوص التفريغ حسب أنواع الأسماك، فإن الرخويات (Céphalopodes) بلغت من حيث القيمة 31 مليون و497 ألف درهم (23 مليون و878 ألف درهم سنة 2021)، بينما بلغت من حيث الحجم حوالي 492 طن (409 طن خلال 2021).

أما القشريات (Crustaces) فبلغت من حيث القيمة 1,12 مليون درهم (1,08 مليون درهم سنة 2021)، ومن حيث الحجم بلغت ما يناهز 31 طن (حوالي 33 طن في 2021 ).

أما الأسماك البيضاء (الأسماك السطحية) فقد بلغت من حيث القيمة 16 مليون و229 ألف درهم، ومن حيث الحجم بلغت حوالي 824 طن، فيما بلغت قيمة السمك الصناعي (Poisson pélagiques ) 16 مليون و732 ألف درهم، وبلغت من حيث الحجم 5429 طن.

وبخصوص التفريغ حسب أنواع الصيد ، فإن كمية المفرغات بلغت من حيث القيمة 907 مليون و950 ألف درهم أي بتسجيل زيادة ب 14 بالمائة (793 مليون و763 ألف درهم سنة 2021) ، ومن حيث الحجم بلغت 144 ألف و235 طن (123 ألف و34 طن سنة 2021).

وتوزعت أنواع الصيد على الصيد بالقوارب التقليدية (1539 طن )، و الصيد الساحلي بالجر للأسماك السطحية (16 ألف و952 طن)، والصيد بالخيط (2900 طن)، والصيد الساحلي صنف السردين (122 ألف و745 طن) .

وبخصوص التفريغ حسب الوجهة، فإن كميات السمك الموجه للاستهلاك بلغت من حيث الحجم 35 ألف و779 طن خلال سنة 2022 أي بزيادة 22 بالمائة (29 ألف و310 طن سنة 2021) ، ومن حيث القيمة بلغت 643 مليون و624 ألف درهم (600 مليون و173 ألف درهم سنة 2021)، بينما بلغ حجم المعلبات 67 ألف و259 طن بقيمة 191 مليون و727 ألف درهم ، وحجم دقيق السمك بلغ 38 ألف و976 طن بقيمة 66 مليون و304 ألف درهم خلال 2021).

وفي ما يتعلق بكمية السمك المجمد ، فقد بلغت من حيث الحجم 2214 طن خلال 2022 ، ومن حيث القيمة 6 مليون و286 ألف درهم.

ويبلغ أسطول الصيد الساحلي والتقليدي النشيط بالميناء 665 وحدة برسم 2022، ويتعلق الأمر بـ 264 قاربا، و227 مركبا للصيد الساحلي، و64 مركبا للصيد بالخيط، و110 للصيد بالجر (صنف السردين).

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