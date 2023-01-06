عطل كهربائي يؤجل الظهور الأول لرونالدو مع النصر السعودي

2023-01-06 / 10:50
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هبة بريس - وكالات

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل مباراة فريق النصر، الذي يضم في صفوفه النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع ضيفه فريق الطائي، ببطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وكان مقررا إقامة المباراة الخميس، ضمن منافسات المرحلة الـ12 في المسابقة، على ملعب (مرسول بارك)، لكن تقرر تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية، التي أثرت على إمدادات الكهرباء في الملعب.

وكتب نادي النصر عبر حسابه في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “نظرا لحدوث بعض الأعطال الكهربائية في ملعب المباراة بعد هطول الأمطار، تلقى نادي النصر قرارا بتأجيل مباراة النصر والطائي لتقام المباراة غدًا الجمعة”.

وتشهد العاصمة السعودية الرياض هطول أمطار مستمر منذ حوالي 5 أيام .

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