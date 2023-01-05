قيادي في “البام” ينفي لهبة بريس خبر تقديم وهبي لاستقالته

هبة بريس – الرباط

بعد الجدل الكبير الذي رافق الإعلان عن نتائج مباراة المحاماة لهذه السنة، بسبب اتهامات بالمحسوبية والزبونية، وبعدما انتشر خبر تقديم وزير العدل عبد اللطيف وهبي لاستقالته من منصبه على نطاق واسع مساء اليوم الخميس ، نفى مصدر مقرب من داخل حزب الاصالة والمعاصرة صحة مايروج.

وأكد مصدر “هبة بريس ” ان كل مايروج مجرد اشاعات ، نافيا ان يكون عبد اللطيف وهبي قد قرر تقديم تقديم استقالته من وزارة العدل على خلفية جدل نتائج امتحانات الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة .

واجتاح وسم ”إستقالة وهبي مطلب شعبي” الترند المغربي على منصة “تويتر”، خاصة بعد تصريحات وزير العدل التي أدلى بها ليلة أمس الثلاثاء عبر التلفزيون الرسمي.

وكان مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أعلن أن وهبي الذي تحدث معه قبل اللقاء مع الصحافة اليوم الخميس عقب مجلس الحكومة، سيخرج خلال الساعات المقبلة ليشرح موقفه من الملف الذي تشوبه شبهات فساد وتزوير.

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