رسميا.. السعودية تعلن السماح للمرأة بالحج دون محرم

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية اليوم الخميس، رسميا، أنه يسمح للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم.

وعلى حسابها في “تويتر”، كشفت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر تطبيق “نسك”، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري (1444هجري)، لافتة إلى السماح للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم، حيث تضمنت الضوابط أن يستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.

وبحسب الشروط التي نشرتها الوزارة، فإن الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام سيكون هو 12 عاما مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج، بالإضافة إلى وجود “هوية وطنية” للمواطنين أو “هوية مقيم” للمقيمين بالمملكة سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة 1444هـجري.

ما رأيك؟ المجموع 9 آراء 1 8