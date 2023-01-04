المغرب يتقدم في ترتيب الدول المستقطبة للاستثمارات الأجنبية

هبة بريس - متابعة

حل المغرب في المرتبة الثالثة، في ترتيب الدول والوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفق التصنيف الصادر عن أحدث تقرير للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023.

ويستند التقرير الذي تشرف عليه “التايمز” على معلومات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويحلل مسار الاقتصاد الكلي والاستثمار الأجنبي المباشر لأفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، باستخدام بيانات من صندوق النقد الدولي، ومراقبة الاستثمار الأجنبي.

ووفق ذات التقرير، فقد احتلت قطر المرتبة الأولى بين أفضل الوجهات في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر، متبوعة بالهند ثم المغرب.

وتوجد أربع دول أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المراكز العشرة الأولى: وهي عُمان (الرابعة) والمملكة العربية السعودية (السادسة) ومصر (السابعة) والإمارات العربية المتحدة (العاشرة).

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