كورونا بالمغرب.. تسجيل 47 إصابة جديدة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 47 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 40 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و868 ألف و954 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و418 ألف و958 شخصا، مقابل 24 مليون و918 ألف و174 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 58 ألف و533 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 271 ألف و718 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و57 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط -سلا -القنيطرة (22) والدار البيضاء- سطات (13) وفاس- مكناس (3) وبني ملال خنيفرة (3) وجهة الشرق (2) ومراكش آسفي (2) وطنجة تطوان (1) وسوس ماسة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 366 حالة، فيما تم تسجيل 6 حالات خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 13 حالات.

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