” مباراة المحاماة “.. نجاح نجل رجل أعمال بطنجة دون أن يجتاز الامتحان

2023-01-03 / 23:23
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هبة بريس – مكتب طنجة

لازالت فضائح مباراة المحاماة تتناسل تباعا ، بعد ورود اسم نحل رجل أعمال معروف بمدينة طنجة ، ضمن لائحة المترشحين الناجحين ، رغم غياب اسمه عن القائمة التي اجتازت الاختبار الكتابي لنيل الأهلية .

وبحسب مصادر متطابقة ، فان هذا الإسم لم يرد لا في قائمة اللائحة الأولية ولا في اللائحة النهائية قبل أن يظهر في لائحة الناجحين الذين سيجتازوا الامتحان الشفوي، مما يطرح أكثر من علامة استفهام .

ويواصل عدد كبير من المترشحين الراسبين في امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، برسم سنة 2022، احتجاجاتهم على لوائح “الناجحين” في الاختبار الكتابي التي أعلنت عنها وزارة العدل، حيث وصفوها بـ”الفضيحة”، مطالبين بضرورة فتح تحقيق عاجل، من أجل الوقوف على حالات مثيرة تم تسجيلها، قبل أن يشددوا على ضرورة إلغاء الامتحان وتدخل النيابة العامة في الموضوع.

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