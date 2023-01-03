هل حرم وهبي أبناء الشعب من حظوظهم في النجاح والترقي الاجتماعي؟

هبة بريس _ عبد الله ع

أثارت نتائج امتحانات ولوج مهنة المحاماة التي تم الكشف عنها مؤخرا جدلا واسعا ومطالب بفتح تحقيق بشأنها في حين دافع وزير العدل على مصداقيتها مؤكدا أنه يثق في لجنة الامتحان.

نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال اليومين الأخيرين، بعض لوائح الناجحين في الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة حيث أظهرت أن عددا من الناجحين يحملون ألقابا عائلية متشابهة، وهو ما فجر اتهامات بـ”المحسوبية” وبـ”عدم مصداقية” نتائج الامتحان الذي سجل نجاح 2081 شخصا من مجموع أزيد من 70 ألف.

وعلاقة بالمقال ؛ وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني سؤالا كتابيا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ترصد فيه أهم هذه الاختلالات وتطالب بتصحيحها.

وقالت التامني في سؤالها إنه ومنذ الإعلان عن هذا الامتحان ظهرت عدة إشكالات، بدءا بالمنهجية الجديدة المعتمدة في الاختبار “QCM” عوض مواضيع تحريرية ذات صلة بالتشريع وبمنظومة العدالة، تبين قدرة المترشح على التحليل وتفكيك النصوص القانونية.

كما نبهت البرلمانية إلى سوء تدبير الاختبار الكتابي سواء فيما يتعلق بعدم توفير الموارد البشرية الكافية لحراسة الامتحان أو من خلال تفشي ظاهرة الغش بشكل مهول دون أي تدخل من طرف المكلفين بالحراسة، ناهيك عن تسريب الاختبار الكتابي بعد دقائق قليلة من انطلاق الامتحان.

وأضاف السؤال أنه “في الوقت الذي كان ينتظر فيه تدخل وزارة العدل للتحقيق في الاختلالات ومعاقبة المتورطين في عملية الغش تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام مهنة المحاماة، كانت المفاجأة بنتائج الاختبار الكتابي حيث بلغ عدد الناجحين 2.5 في المئة من مجموع المترشحين، وهو ما يؤكد رضوخ الوزارة لهيئات المحامين.

واستغربت التامني من مشاركة هيئات المحامين في عملية التصحيح الآلي للاختبار بعدما كان موقفها رفض الإعلان عن الامتحان ومقاطعته.

وتوقف السؤال على ما تضمنته لوائح الناجحين من أسماء تربطها علاقة قرابة مع مسؤولين كبار بوزارة العدل أو نقباء ومحامين، مما يبين محاولة احتكار هذه المهنة من طرف فئة محددة وحرمان أبناء الشعب من حظوظهم في النجاح والترقي الاجتماعي.

وكان “المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف” قد طالب في بلاغ، الإثنين، بإلغاء ما وصفها بـ”مهزلة لوائح نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، باعتبارها محصورة لفائدة أبناء العائلات المحسوبة على القضاء والمحاماة والشخصيات السياسية النافذة”.

ودعا المنتدى في هذا السياق، إلى إعادة تصحيح الامتحان والرفع من عدد المناصب المتبارى بشأنها، داعيا إلى “فتح تحقيق جاد ومسؤول والمطالبة بإقالة وزير العدل ومحاسبته”.

يذكر ان وزير العدل اجج مواقع التواصل الإجتماعي اذ في رد له على سؤال حول نجاح ابنه في امتحان المحاماة، قال وهبي “ولدي عندو جوج إجازات في مونتريال وباه لاباس عليه وخلص عليه وقراه في الخارج”.

وأثار هذا التصريح بدوره جدلا واسعا وموجة من ردود الفعل الغاضبة بين مرتادي المنصات الاجتماعية حيث اعتبر كثيرون بأنه “مستفز ومسيء”.

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