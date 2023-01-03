هل حرم وهبي أبناء الشعب من حظوظهم في النجاح والترقي الاجتماعي؟
أثارت نتائج امتحانات ولوج مهنة المحاماة التي تم الكشف عنها مؤخرا جدلا واسعا ومطالب بفتح تحقيق بشأنها في حين دافع وزير العدل على مصداقيتها مؤكدا أنه يثق في لجنة الامتحان.
نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال اليومين الأخيرين، بعض لوائح الناجحين في الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة حيث أظهرت أن عددا من الناجحين يحملون ألقابا عائلية متشابهة، وهو ما فجر اتهامات بـ”المحسوبية” وبـ”عدم مصداقية” نتائج الامتحان الذي سجل نجاح 2081 شخصا من مجموع أزيد من 70 ألف.
وعلاقة بالمقال ؛ وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني سؤالا كتابيا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ترصد فيه أهم هذه الاختلالات وتطالب بتصحيحها.
وقالت التامني في سؤالها إنه ومنذ الإعلان عن هذا الامتحان ظهرت عدة إشكالات، بدءا بالمنهجية الجديدة المعتمدة في الاختبار “QCM” عوض مواضيع تحريرية ذات صلة بالتشريع وبمنظومة العدالة، تبين قدرة المترشح على التحليل وتفكيك النصوص القانونية.
كما نبهت البرلمانية إلى سوء تدبير الاختبار الكتابي سواء فيما يتعلق بعدم توفير الموارد البشرية الكافية لحراسة الامتحان أو من خلال تفشي ظاهرة الغش بشكل مهول دون أي تدخل من طرف المكلفين بالحراسة، ناهيك عن تسريب الاختبار الكتابي بعد دقائق قليلة من انطلاق الامتحان.
وأضاف السؤال أنه “في الوقت الذي كان ينتظر فيه تدخل وزارة العدل للتحقيق في الاختلالات ومعاقبة المتورطين في عملية الغش تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام مهنة المحاماة، كانت المفاجأة بنتائج الاختبار الكتابي حيث بلغ عدد الناجحين 2.5 في المئة من مجموع المترشحين، وهو ما يؤكد رضوخ الوزارة لهيئات المحامين.
واستغربت التامني من مشاركة هيئات المحامين في عملية التصحيح الآلي للاختبار بعدما كان موقفها رفض الإعلان عن الامتحان ومقاطعته.
وتوقف السؤال على ما تضمنته لوائح الناجحين من أسماء تربطها علاقة قرابة مع مسؤولين كبار بوزارة العدل أو نقباء ومحامين، مما يبين محاولة احتكار هذه المهنة من طرف فئة محددة وحرمان أبناء الشعب من حظوظهم في النجاح والترقي الاجتماعي.
وكان “المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف” قد طالب في بلاغ، الإثنين، بإلغاء ما وصفها بـ”مهزلة لوائح نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، باعتبارها محصورة لفائدة أبناء العائلات المحسوبة على القضاء والمحاماة والشخصيات السياسية النافذة”.
ودعا المنتدى في هذا السياق، إلى إعادة تصحيح الامتحان والرفع من عدد المناصب المتبارى بشأنها، داعيا إلى “فتح تحقيق جاد ومسؤول والمطالبة بإقالة وزير العدل ومحاسبته”.
يذكر ان وزير العدل اجج مواقع التواصل الإجتماعي اذ في رد له على سؤال حول نجاح ابنه في امتحان المحاماة، قال وهبي “ولدي عندو جوج إجازات في مونتريال وباه لاباس عليه وخلص عليه وقراه في الخارج”.
وأثار هذا التصريح بدوره جدلا واسعا وموجة من ردود الفعل الغاضبة بين مرتادي المنصات الاجتماعية حيث اعتبر كثيرون بأنه “مستفز ومسيء”.
16 تعليقات
حسبي الله ونعم
وعلى هاذ شي لي واقع كنا نطالب بعدم الانتخابات ونخليو لهم مكاتب الاقتراع فارغة ونديروا لهم شوها أمام الرأي العام والعالمي.
ناس دكاتره وأساتدة زائرين في كليات الحقوق طاحنين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية ت فشلو في النجاح وابناء المسؤولين نجحو وولدك اللي قاري في كندا مكنعتقدش بأنة درس القانون المغربي فكندا
ولله الى الجهل والامية هدا والله مصلاح اكون حتى سكريطي ديال محكمة الابتدائية بالله اودي كون غير سكت ومهضرش 🙄
بالنسبة لهذه المباراة ليست هي الوحيدة التي حامت حولها شبهات بل يمكن أن نقول هو سيناريو يتكرر في عدة مباريات وفي جميع الإتجاهات والوزارات (حرفة بوك لايغلبوك) هادشي فجميع الوزارات.. وهو شيئ مدان بأقصى وأقسى عبارات الإستنكار والإدانات والإشمئزاز..
نتائج مباراة المحاماة لسنة 2022, فضيحة ختم بها المغرب عن طريق وزارة العدل سنة 2022,:نفس الأسماء العائلية متسلسلة لناجحين وناجحات، وآخرين مرتبين بترتيب رقم الاستدعاء لاجتياز المباراة.
يا قوم، لقد وصلنا إلى القمة في المحسوبية والزبونية والفساد، لقد مات ما تبقى من الضمير حتى في صفوف هيئات المحامين للتنديد بهدا الفساد والظلم.
لا حول ولا قوة إلا بالله
البلاد غادية فالخسران
كرهت ومليت من أسلوب وهبي وأشباهه.توريث المناصب و توريث الريع في كل شيء .الأحزاب والمناصب و الوظائف الصفقات …لا حسيب و لا رقيب إلى متى يالله.
أقسم بالله شيء يحز في النفس مبقاوش كيخبيو ولاو يقولو لينا هذاك الشيء على المباشر هاذو ماشي غير غسلو علينا يديهم هادو راه عامو علينا ݣاع هما ينجحو في ولادهم ويخدمو فيهم الشعب تلفوه بAMO هذا إن ذل على شيء فهو يدل على أن المغرب تحكمه عصابة
أين هي النزاهة و تكافؤ الفرص ؟؟؟ حسبي الله ونعم الوكيل في أولئك المفسدين.
هاد شي موروث في المغرب لأننا لاحظنا في عهد بنكيران بعدما تدخل لنجاح إبنته في الوظيفة العمومية
لطالما كانت مباريات الوظيفة العمومية مثار جدل بين عموم الشعب التي دفعت الى ظلم العباد وهجرة البلاد…
قريبا ان شاء الله سينفذ تقرير ربط المسؤولية بالمحاسبة بإذن الله ونشاهد مسوالين فاشلين وراء القطبان
اللوم كل اللوم على الذين صوتوا عليه وعلى اخنوش وعلى كل من ولاهم. هاهو كيرد الصرف للمراقية وأصحاب 200 درهم
وهبي شخص مريض نفسي متناقض مع ذاته سيكوباتي وحقود وبليد كركوز حطوه تما باش يدوزو بيه المشاريع والقوانين التي تخدم الباطرونا وا لمافيات عينا ما نبحوا هي هاكا غادين نمشيو معاها هاكا
هذه تلأمور محسومة يضعون المباريات المهمة لولوج أبنائهم وأقاربهم لسوق العمل لا وجود لتكافؤ الفرص والحظوظ مبارة المحاماة مهزلة حقيقية أقصي فيها حاملوا الشهادات الذين ليس لهم نفود أو وساطة من أبناء الشعب المساكين تم ترسيبهم ودفعهم للبطالة والمجهول.