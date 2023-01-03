وهبي: “ميمكنش المطلقة الحاضنة تتسنى موافقة الراجل للحصول على جواز سفر لابنها”

هبة بريس - الرباط

اعترف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بوجود مشاكل متعددة في قضايا الأسرة والولاية والحضانة.

وقال وهبي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء “المغرب ميمكنش يزيد القدام ايلا مكانتش عندو الجرأة لمعالجة قضايا تتعلق بحقوق المرأة”.

وأضاف وهبي قائلا “ميمكنش المرأة تكون كدير الحضانة وتوكل وتشرب وتنظف وايلا بغات تسافر تتسنى موافقة الراجل للحصول على جواز سفر الابن.. السفر حق دستوري”.

وتابع الوزير قائلا “مجموعة من الأشياء مبقاتش مقبولة منطقيا ونحن في وزارة العدل سنعمل على أن تكون مساواة ومناصفة فهاد القضايا.”

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