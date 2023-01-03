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كورونا بالمغرب.. تسجيل 55 إصابة جديدة

2023-01-03 / 16:35
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 55 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 60 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و868 ألف و642 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و418 ألف و857 شخصا، مقابل 24 مليون و918 ألف و78 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 58 ألف و371 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 271 ألف و671 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و17 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط -سلا -القنيطرة (23) والدار البيضاء- سطات (17) وفاس- مكناس (6) ومراكش آسفي (4) وجهة الشرق (2) وسوس ماسة (1) وبني ملال خنيفرة (1) ودرعة تافيلالت (1) .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 359 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 8 حالات.

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