“كوهين” يعلن حجم التجارة بين إسرائيل ودول اتفاقيات إبراهيم

2023-01-02 / 23:28
0
هبة بريس _ وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، إيلي كوهين، إن اتفاقيات إبراهيم غيرت وجه الشرق الأوسط بشكل كبير، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين بلاده والدول العربية التي وقعت معها هذه الاتفاقيات كسر حاجز الـ 10 مليارات شيكل في عام 2022 وحده.

وكان كوهين يتحدث في أول اجتماع عمل مع طاقم وزارته، اليوم الاثنين، عن محددات السياسة الخارجية لإسرائيل، وفق ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وبرعاية الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، وقعت إسرائيل في 14 سبتمبر 2020، مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقيات لتطبيع العلاقات أُطلق عليها “اتفاقيات إبراهيم” ثم انضمت إليها المغرب والسودان أواخر العام نفسه.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد المنتمي لحزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “اتفاقيات إبراهيم غيرت وجه الشرق الأوسط بشكل كبير”

وأضاف “في العام الماضي فقط، تجاوز حجم التجارة بين إسرائيل ودول اتفاقيات إبراهيم حاجز الـ10 مليار شيكل (2.85 مليارات دولار).

وكشف كوهين أنه “من المقرر الأسبوع المقبل عقد اجتماع عمل للرؤساء التنفيذيين لوزارات الخارجية (الإسرائيلية والإماراتية) في أبو ظبي استعدادًا لقمة أخرى لوزراء الخارجية المزمع عقدها في المغرب في مارس المقبل”.

ومضى بقوله: “في ضوء مساهمة اتفاقيات إبراهيم الهائلة للدول المشاركة بها، فإن توسيع الاتفاقيات إلى دول إضافية ليس مسألة ما إذا كان ذلك سيحدث، بل متى”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ” الصديقي ” ..البرامج المسطرة ترتكز على أنظمة فلاحية ناجعة

” الصديقي ” ..البرامج المسطرة ترتكز على أنظمة فلاحية…

2023-01-02 / 19:38
Photo of كرواتيا تعلن انضمامها رسميا إلى منطقتي “شنغن” و”اليورو”

كرواتيا تعلن انضمامها رسميا إلى منطقتي “شنغن” و”اليورو”

2023-01-01 / 23:13
Photo of واشنطن بوست…المغرب وجهة سياحية ل 2023

واشنطن بوست…المغرب وجهة سياحية ل 2023

2023-01-01 / 14:01
Photo of بنك المغرب: ارتفاع قيمة الدرهم مقابل الدولار والأورو

بنك المغرب: ارتفاع قيمة الدرهم مقابل الدولار والأورو

2022-12-31 / 16:16
Photo of جون أفريك: الداخلة.. جنة المحار المغربية

جون أفريك: الداخلة.. جنة المحار المغربية

2022-12-31 / 14:42
Photo of المغرب الثالث عربيا في صادرات الصناعات التحويلية سنة 2021

المغرب الثالث عربيا في صادرات الصناعات التحويلية سنة 2021

2022-12-31 / 14:00
Photo of حتى متم نونبر.. مداخيل السفر تفوق 81 مليار درهم

حتى متم نونبر.. مداخيل السفر تفوق 81 مليار درهم

2022-12-31 / 13:33
Photo of ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب بـ45,7 بالمئة

ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب بـ45,7 بالمئة

2022-12-30 / 18:21
Photo of تقرير: الادخار الوطني يصل إلى 27,9 % من الناتج الداخلي الإجمالي

تقرير: الادخار الوطني يصل إلى 27,9 % من الناتج…

2022-12-30 / 15:13
Photo of مع متم سنة 2022.. النمو الاقتصادي بالمغرب يصل إلى 1,6%

مع متم سنة 2022.. النمو الاقتصادي بالمغرب يصل إلى…

2022-12-30 / 13:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق