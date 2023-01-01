بلينكن ونظيره الصيني الجديد يبحثان الحفاظ على “خطوط اتصال مفتوحة”

هبة بريس - وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إنه بحث مع نظيره الصيني الجديد تشين غانغ الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين البلدين.

وأوضح بلينكن في تغريدة بحسابه على تويتر: “تحدثت هاتفيا صباح اليوم مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية القادم تشين غانغ أثناء مغادرته واشنطن لتولي منصبه الجديد”.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي “ناقشنا العلاقة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة”.

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