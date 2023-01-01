انطوني بلينكن

بلينكن ونظيره الصيني الجديد يبحثان الحفاظ على “خطوط اتصال مفتوحة”

2023-01-01 / 22:14
0
هبة بريس - وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إنه بحث مع نظيره الصيني الجديد تشين غانغ الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين البلدين.

وأوضح بلينكن في تغريدة بحسابه على تويتر: “تحدثت هاتفيا صباح اليوم مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية القادم تشين غانغ أثناء مغادرته واشنطن لتولي منصبه الجديد”.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي “ناقشنا العلاقة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا تبدأ فرض فحوصات كورونا على الوافدين من الصين

فرنسا تبدأ فرض فحوصات كورونا على الوافدين من الصين

2023-01-01 / 22:46
Photo of إيطاليا :الغموض يلف وفاة مغربي كان على متن دراجة هوائية في حادثة سير مميتة

إيطاليا :الغموض يلف وفاة مغربي كان على متن دراجة…

2023-01-01 / 21:46
Photo of رسميا.. تنصيب لولا داسيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة

رسميا.. تنصيب لولا داسيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة

2023-01-01 / 20:50
Photo of تونس ..انقاذ 108 مهاجر من “مركب موت” ليلة رأس السنة

تونس ..انقاذ 108 مهاجر من “مركب موت” ليلة رأس…

2023-01-01 / 20:17
Photo of الصومال ..20 قتــ..ـيلا في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن

الصومال ..20 قتــ..ـيلا في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن

2023-01-01 / 19:29
Photo of توقيف مسلح بسكين وعبوة ناسفة حاول اقتحام حفل تنصيب الرئيس البرازيلي

توقيف مسلح بسكين وعبوة ناسفة حاول اقتحام حفل تنصيب…

2023-01-01 / 19:01
Photo of وصول أكثر من 45 ألف مهاجر غير شرعي إلى السواحل البريطانية عبر المانش في 2022

وصول أكثر من 45 ألف مهاجر غير شرعي إلى…

2023-01-01 / 18:26
Photo of إيطاليا.. إصابة 180 شخصا بسبب الألعاب النارية

إيطاليا.. إصابة 180 شخصا بسبب الألعاب النارية

2023-01-01 / 16:56
Photo of الشرطة الألمانية تطالب بحظر استخدام الألعاب النارية

الشرطة الألمانية تطالب بحظر استخدام الألعاب النارية

2023-01-01 / 16:29
Photo of سلطات تونس تعتقل كويتيا.. نظّم مسابقة قرآن كريم للأطفال

سلطات تونس تعتقل كويتيا.. نظّم مسابقة قرآن كريم للأطفال

2023-01-01 / 16:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق