الشرطة الألمانية تطالب بحظر استخدام الألعاب النارية

2023-01-01 / 16:29
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هبة بريس _ وكالات

طالبت الشرطة الألمانية بحظر الألعاب النارية، بعد الهجمات التي تعرضت لها أقسام الشرطة والدفاع المدني، عشية رأس السنة.
وأفاد راديو Deutschlandfunk الألماني، بأن أقسام الطوارئ والشرطة، تعرضت لـ 38 اعتداء بالصناديق، والألعاب النارية، ما تسبب بإصابة 15 موظفا، كان أحدهم بحالة حرجة نقل إثرها إلى المشفى، كما أصيب 22 شخصا بجروح تتراوح ما بين المتوسطة والخطيرة بسبب الألعاب النارية في العاصمة الألمانية برلين.

كما أفادت أحد فرق الإطفاء، بأنها تلقت بلاغا بوقوع حريق في منطقة ليشتنريد، وعند وصولهم إلى المنطقة قام مجموعة من الملثمين بإلقاء الحجارة والعصي الحديدية على طواقم الدفاع المدني، والشرطة.

وأوضح رئيس النقابة العمالية لولاية برلين- براندنبورغ، ستيفان وي، لراديو Deutschlandfunk، أن الألعاب النارية تستخدم كسلاح في جميع أرجاء ألمانيا، وأكد أن حظر بيعها واستخدامها بات أمرا ضروريا.

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