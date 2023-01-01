ليبيا : انتشال 18 ج__ثة من مقبرة جماعية في سرت

هبة بريس

أعلنت السلطات الليبية، الأحد، انتشال 18 جثة مجهولة الهوية، عثر عليها الأسبوع الماضي بمقبرة جماعية بمدينة سرت (غرب).

جاء ذلك في بيان للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا نشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك.

وذكرت الهيئة أن “18 جثة مجهولة الهوية تم اكتشافها الأسبوع الماضي في مقبرة جماعية بمنطقة السبعة (تابعة لبلدية سرت)”.

وأوضحت أن “الجثث تم نقلها إلى مستشفى ابن سينا في سرت وقامت الفرق المختصة بأخذ عينات من العظام وإرسالها إلى مختبرات الهيئة للعمل عليها”.

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