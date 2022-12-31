كورونا بالمغرب.. تسجيل 47 إصابة جديدة

2022-12-31 / 16:39
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، عن تسجيل 47 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 79 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و867 ألف و866 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و418 ألف و622 شخصا، مقابل 24 مليون و917 ألف و889 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 58 ألف و089 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 271 ألف و595 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و254 ألف و848 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (17) والدار البيضاء سطات (17) ومراكش آسفي (7)، وسوس ماسة (4)، وطنجة تطوان الحسيمة (1) وكلميم واد نون (1) .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 453 حالة، فيما تم تسجيل حالتين خطيرتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 10 حالات.

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