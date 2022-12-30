ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب بـ45,7 بالمئة

هبة بريس _ اقتصاد

أفاد مكتب الصرف أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 23,39 مليار درهم عند متم نونبر 2022، مسجلا ارتفاعا بنسبة 45,7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر نونبر، أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 35,32 مليار درهم عند متم نونبر، مسجلة ارتفاعا بنسبة 31,5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بينما شهدت نفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنا بنسبة 10,4 في المئة.

وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يخص الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج فقد بلغت 17,30 مليار درهم برسم الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2022، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7,1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

ومن جهتها، استقرت تفويتات هذه الاستثمارات عند ما يعادل 11,81 مليار درهم (11,73 مليار درهم عند متم نونبر 2021)، ليسجل بذلك صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ارتفاعا بنسبة 23,9 في المئة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1