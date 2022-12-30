التكناوتي: “أعتذر للمغاربة عن سلوكي اللارياضي و ما ارتكبته ليس من أخلاقي”

هبة بريس ـ رياضة

قدم رضا التكناوتي حارس المنتخب المغربي و الوداد الرياضي اعتذاره رسميا عن واقعة الكلاسيكو أمام الجيش و التي كلفته الطرد بعد لكمه للاعب من الفريق المنافس.

و في هذا الصدد، كتب التكناوتي في صفحته الرسمية بموقع انستغرام: “السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته، تحية طيبة وبعد، قبل كل شيء ليست من شيمي القيام بسلوكات لا رياضية و الإعتذار عليها”.

و أضاف: “أنا رضا التكناوتي بصفتي حارس مرمى فريق الوداد الرياضي البيضاوي والمنتخب الوطني المغربي أتقدم بإعتذاري لكافة الجماهير المغربية عامة و الودادية خاصة عن ما بدر مني من سلوك خارج عن إطاره الرياضي في المقابلة وذلك ليس من شيمي و أخلاقي”.

و زاد قائلا: “أعترف بالخطأ الذي ارتكبته و هو ناتج عن الضغوطات و التسرع، لذلك مرة أخرى أجدد و أطلب الاعتذار من اللاعب الذي أخطأت في حقه و يبقى زميلي و تجمعنا كرة القدم والروح الرياضية و المنافسة الشريفة، تقبلوا مروري و إعتذاري”.

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