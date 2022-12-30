“الصحة العالمية”: نشعر بالقلق إزاء تطور وضع كوفيد في الصين

هبة بريس - وكالات

صرح رئيس منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن القيود التي فرضتها بعض الدول ردا على تفشي الإصابات بفيروس كورونا في الصين “مفهومة”، بالنظر إلى نقص المعلومات من بكين.

وحض رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الصين على مزيد من الشفافية المتعلقة بوضع الوباء في البلاد.

وجاءت تعليقاته بعد أن انضمت الولايات المتحدة إلى عدة دول في فرض اختبارات كورونا على المسافرين الوافدين من الصين بعد أن تخلت بكين عن القيود على السفر إلى الخارج رغم زيادة الإصابات.

لكن وكالة الصحة في الاتحاد الأوروبي قالت إن مثل هذه الإجراءات غير مبررة في الوقت الحالي في التكتل.

وقال تيدروس على تويتر “من أجل إجراء تقييم شامل للمخاطر لوضع كورونا على الأرض في الصين، تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى مزيد من المعلومات التفصيلية”.

وأضاف “في ظل عدم وجود معلومات شاملة من الصين، من المفهوم أن تتصرف الدول في جميع أنحاء العالم بطرق تعتقد أنها قد تحمي شعوبها”.

وتابع “ما زلنا نشعر بالقلق إزاء تطور الوضع ونواصل تشجيع الصين على تتبع فيروس كورونا وتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر”.

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