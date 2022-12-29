حالة الطوارئ الصحية بالمملكة
صورة تعبيرية

حتى 31 يناير المقبل.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ بالمملكة

2022-12-29 / 14:07
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هبة بريس

تداول مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، بالرباط، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.1045 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم السبت 31 دجنبر 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية الثلاثاء 31 يناير 2023 في الساعة السادسة مساء.

كما يسعى المرسوم، إلى الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.

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