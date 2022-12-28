شركة تركية تحول طائرتين إلى مطعم ومقهى بالمغرب

2022-12-28 / 21:32
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هبة بريس _ وكالات

نقلت شركة تركية متخصصة بتصنيع الأبنية مسبقة الصنع طائرتي ركاب إلى المغرب عن طريق البحر بعد تفكيكهما، لتحويلهما إلى مطعم ومقهى.

وقال علي سيزغين، صاحب الشركة العاملة في ولاية قونية وسط تركيا، إنهم أشرفوا على تنفيذ مشاريع متنوعة على أراضي المغرب في قطاع البناء.

وأوضح سيزغين، في حديث للأناضول، إن الشركة بدأت ببناء مركز سياحي في مدينة أغادير المغربية، يتضمن مطعمًا ومقهى وملهى مائي وتلفريك.

وذكر أن الشركة اشترت طائرتي ركاب من شركتين بعد انتهاء مسيرتهما في التحليق ثم أعادت تصميم أحدهما بشكل مطعم، والآخر بشكل مقهى.

وأكد أن الطائرتين نقلتا من إسطنبول إلى المغرب خلال 20 يومًا، وستكونان جزءا من مشروع المركز السياحي الذي تقوم الشركة ببنائه في أغادير

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