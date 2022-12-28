إسرائيل تشكر المغرب على حماية اليهود من المحرقة

2022-12-28 / 20:01
22
هبة بريس _ الرباط

وجه الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ رسالة شكر إلى الملك محمد السادس على “الملجأ الآمن” الذي قدمته المملكة لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي رسالته أعرب هرتسوغ عن امتنانه للملك ورعاياه “الذين عملوا على مدى أجيال لحماية أمن ورفاه وتراث الجالية اليهودية في المملكة”.

وقال الرئيس الإسرائيلي في رسالته “عندما تعرض ملايين اليهود لفظاعات المحرقة .. وفر الملك محمد الخامس ملاذا آمنا لرعاياه اليهود”.

وأضاف “يستذكر يهود المغرب باعتزاز وحنان (…) جدكم محمد الخامس الذي سيذكره العالم بأنه حامي (…) يهود هذه المملكة”.

خلال الحرب العالمية الثانية، عارض محمد الخامس الذي كان مهندس استقلال المغرب في 1956، القوانين المعادية لليهود التي أصدرتها حكومة فيشي في فرنسا، رافضا “الالتزام” بهذه الإجراءات التي لم يوافق عليها.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ” شان الجزائر” …” انسحابات ” أم رفض ل ” فرعونية التنظيم”

” شان الجزائر” …” انسحابات ” أم رفض ل…

2022-12-28 / 18:51
Photo of السكوري يسلم رئيس ليبيريا رسالة ملكية

السكوري يسلم رئيس ليبيريا رسالة ملكية

2022-12-28 / 16:00
Photo of المغرب-لجنة نهر ميكونغ.. إحداث مركز للتكوين خاص بمهن تدبير المياه

المغرب-لجنة نهر ميكونغ.. إحداث مركز للتكوين خاص بمهن تدبير…

2022-12-28 / 14:58
Photo of الميراوي: “نعمل على وضع معايير ناجعة لانتقاء أفضل الكفاءات في المباريات”

الميراوي: “نعمل على وضع معايير ناجعة لانتقاء أفضل الكفاءات…

2022-12-28 / 11:02
Photo of إسرائيل تشكر المغرب على حماية اليهود أثناء الهولوكوست

إسرائيل تشكر المغرب على حماية اليهود أثناء الهولوكوست

2022-12-28 / 10:04
Photo of الاتحاد الأوربي يوافق على اعتماد العمراني سفيرا للرباط ببروكسيل

الاتحاد الأوربي يوافق على اعتماد العمراني سفيرا للرباط ببروكسيل

2022-12-27 / 19:23
Photo of بوريطة يجري محادثات مع نائب وزير خارجية أذربيدجان

بوريطة يجري محادثات مع نائب وزير خارجية أذربيدجان

2022-12-27 / 15:58
Photo of باحثة: النظام الجزائري أكثر سلطوية

باحثة: النظام الجزائري أكثر سلطوية

2022-12-27 / 15:11
Photo of وهبي: سيتم التعامل بـ “تشدد” مع ظاهرة التشهير عبر المواقع الإلكترونية

وهبي: سيتم التعامل بـ “تشدد” مع ظاهرة التشهير عبر…

2022-12-26 / 18:32
Photo of مجلس النواب يوجه ملاحظات لمرتفقيه بخصوص الهندام و استعمال الهاتف

مجلس النواب يوجه ملاحظات لمرتفقيه بخصوص الهندام و استعمال…

2022-12-26 / 16:13

‫22 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق