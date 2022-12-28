ميراوي: مراجعة مدة التكوين في الطب من 7 إلى 6 سنوات

هبة بريس _ الرباط

أكد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مراجعة مدة التكوين في الطب من 7 إلى 6 سنوات كما هو معمول به في عدة دول أنغلو-ساكسونية.

وأوضح الوزير خلال تعقيبه على أسئلة خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين ، أن إصلاح نظام التكوين في المجال الطبي يندرج في إطارِ مواكبة الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية لفائدة كل الشرائح الاجتماعية، حيث يهدف هذا الإصلاح إلى الرفع من نسبة التأطير الصحي لملاءمته مع معايير المنظمة العالمية للصحة

وكان عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد كشف عن تفاصيل مشروع حكومي جديد، يرمي إلى مراجعة مدة التكوين في كليات الطب والصيدلة، التي ينتظر أن تنتقل من 7 سنوات حاليا إلى ست سنوات، مؤكدا أنه سيتم الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان بالمغرب.

وفي معرض جوابه على سؤال برلماني، حول تقليص سنوات الدراسة بكليات الطب، أوضح الوزير حينها ، أن دراسة إمكانية تخفيض سنوات تكوين الأطباء من 7 إلى 6 سنوات، يدخل في إطار تنزيل الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية لجميع الفئات المعنية بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأكد ميراوي ضمن جوابه، على السؤال الذي تقدم به فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الحكومة وضعت استراتيجية وطنية للارتقاء بالمنظومة الصحية، تهدف إلى رفع نسبة التأطير الصحي المحددة وفق المعايير المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة، وتتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد ذات الصلة.

وكشف المسؤول الحكومي، أنه قصد الرفع من أعداد الخريجين وتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية التي يقتضيها إنجاح هذا الورش، تدارست الحكومة إمكانية مراجعة مدة التكوين من 7 سنوات إلى 6 سنوات، كما هو معمول به في العديد من دول العالم، والرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان.

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