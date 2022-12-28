ميراوي: مراجعة مدة التكوين في الطب من 7 إلى 6 سنوات
أكد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مراجعة مدة التكوين في الطب من 7 إلى 6 سنوات كما هو معمول به في عدة دول أنغلو-ساكسونية.
وأوضح الوزير خلال تعقيبه على أسئلة خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين ، أن إصلاح نظام التكوين في المجال الطبي يندرج في إطارِ مواكبة الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية لفائدة كل الشرائح الاجتماعية، حيث يهدف هذا الإصلاح إلى الرفع من نسبة التأطير الصحي لملاءمته مع معايير المنظمة العالمية للصحة
وكان عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد كشف عن تفاصيل مشروع حكومي جديد، يرمي إلى مراجعة مدة التكوين في كليات الطب والصيدلة، التي ينتظر أن تنتقل من 7 سنوات حاليا إلى ست سنوات، مؤكدا أنه سيتم الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان بالمغرب.
وفي معرض جوابه على سؤال برلماني، حول تقليص سنوات الدراسة بكليات الطب، أوضح الوزير حينها ، أن دراسة إمكانية تخفيض سنوات تكوين الأطباء من 7 إلى 6 سنوات، يدخل في إطار تنزيل الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية لجميع الفئات المعنية بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأكد ميراوي ضمن جوابه، على السؤال الذي تقدم به فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الحكومة وضعت استراتيجية وطنية للارتقاء بالمنظومة الصحية، تهدف إلى رفع نسبة التأطير الصحي المحددة وفق المعايير المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة، وتتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد ذات الصلة.
وكشف المسؤول الحكومي، أنه قصد الرفع من أعداد الخريجين وتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية التي يقتضيها إنجاح هذا الورش، تدارست الحكومة إمكانية مراجعة مدة التكوين من 7 سنوات إلى 6 سنوات، كما هو معمول به في العديد من دول العالم، والرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان.
22 تعليقات
7 سنين وكين لي معندوش خبيرة
6 سنوات غتبقى تسمع
غالبركة فراسك فقدنا المريض 😏
هدا و الله اعلم شي قالب باش ما اقبلوهمش فبرا كاين شي دولة غدي تقبل بطبيب قاري 6 سنوات و هما الممرض عندهم كيقرا 4 سنين
تااا كيفاش تقليص لي ستة سنوات وهي كانت غا اربع سنين
قريب تقروهلهم في التكوين المهني
يلاه شكون بغي يولي طبيب عرض خاص من وزارة التعليم
نعم ومع الكفاءات الموجودة ببلادننا ستذهب إلى الطبيب كي يكشف عن مرضك وسيخبرك أعذرني هذا الفصل لم أدرسه وسيبقى حال الطب في المغرب مجرد وزرة بيضاء يلبسها الطبيب حتى يميز بين الممرضين والمرضى أما التشخيص الدقيق سيبقى مجرد إشاعة وتقدير !؟
اصلا مابقى لا طب لا والو اللهم اقراوا غير عام وراء الباك باركا
المرض الصعيب كيقراوه فالعام السابع يعني المغرب ضربو الخلا
المرض الصعيب كيقراوه فالعام السابع يعني المغرب ضربو الخلا
اودي واخا يقراوه فعشر سنين المشكل ماشي فهدشي القطاع كولو خاص يتعاود من الزيرو الطب فالمغرب غي إشاعة
على هاد الطب اللي كاين خاص ازيدوهم عامين ماشي انقصو عام🤦🏼♀️
أودي كاين شي واحدين 7 سنوات و كينساو المقوصة في كرش عيباد الله ههههههه
7سنين و ماسلكش معاهم بنادم عاساك 6 سنين اللي عندو باش يخوي البلاد غير يخوي
شافو عدنا الاطباء زينين و بغاو يكملو الباهية
شافو عدنا الاطباء زينين و بغاو يكملو الباهية
على زينت خدمتهم كون خلاو ليهم غير عام ولا عامين هههههه
والهندسة منقصو فيها والو ؟؟
على هاد حساب غتوليو تسمعو بزاااف بركة فراسكم فقدنا مريض
على المستوى الي كانشوفوه ف المستشفيات ديالنا، راه دون المطلوب، و خاصهم عشر سنوات اضافية باش يالاه يتعلموا أساسيات التطبيب
لتقليص العجز في الاطباء لكن هذا ليس حلا.. الحل زيادة مقاعد الدراسة بكليات الطب وفتح المجال للاطباء الاجانب