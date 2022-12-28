كورونا بالمغرب.. تسجيل 66 إصابة جديدة 

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 66 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 41 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و867 ألف و14 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و418 ألف و413 شخصا، مقابل 24 مليون و917 ألف و721 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى57 ألف و923 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 271 ألف و440 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و254 ألف و603 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (32) والدار البيضاء سطات (21) ومركش آسفي (4) وسوس ماسة (3) ودرعة تافيلالت (2) وكلميم واد نون (2) وطنجة تطوان الحسيمة (1) وفاس مكناس (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 543 حالة، فيما تم تسجيل أربع حالات خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 10 حالات.

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