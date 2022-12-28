كورونا بالمغرب.. تسجيل 66 إصابة جديدة 

2022-12-28 / 17:12
1
هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 66 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 41 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و867 ألف و14 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و418 ألف و413 شخصا، مقابل 24 مليون و917 ألف و721 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى57 ألف و923 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 271 ألف و440 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و254 ألف و603 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (32) والدار البيضاء سطات (21) ومركش آسفي (4) وسوس ماسة (3) ودرعة تافيلالت (2) وكلميم واد نون (2) وطنجة تطوان الحسيمة (1) وفاس مكناس (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 543 حالة، فيما تم تسجيل أربع حالات خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 10 حالات.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العروي.. العثور على عظام بشرية مدفونة داخل بقايا مسكن مهجور

العروي.. العثور على عظام بشرية مدفونة داخل بقايا مسكن…

2022-12-28 / 19:33
Photo of ميراوي: مراجعة مدة التكوين في الطب من 7 إلى 6 سنوات

ميراوي: مراجعة مدة التكوين في الطب من 7 إلى…

2022-12-28 / 19:14
Photo of “الإحتيال” ..”لفتيت” يعطي تعليماته بالسرعة في “الاستماع التفتيش والحجز”

“الإحتيال” ..”لفتيت” يعطي تعليماته بالسرعة في “الاستماع التفتيش والحجز”

2022-12-28 / 18:19
Photo of خضعت لعملية اللوزتين بالمضيق..طفلة تفقد حاستي البصر و السمع و تدخل في غيبوبة

خضعت لعملية اللوزتين بالمضيق..طفلة تفقد حاستي البصر و السمع…

2022-12-28 / 17:21
Photo of وزارة الميراوي: المعطيات الشخصية المسربة لا تخص منصتها الإلكترونية

وزارة الميراوي: المعطيات الشخصية المسربة لا تخص منصتها الإلكترونية

2022-12-28 / 16:42
Photo of الساعة الجديدة والتلاميذ.. الفُطور بطعم السُّحور

الساعة الجديدة والتلاميذ.. الفُطور بطعم السُّحور

2022-12-28 / 16:25
Photo of إدراج بلدان جديدة للاستفادة من التأشيرة الإلكترونية المغربية

إدراج بلدان جديدة للاستفادة من التأشيرة الإلكترونية المغربية

2022-12-28 / 14:27
Photo of وزارة الصحة: مخزون دواء “ليفوثيروكس” كاف لعدة أشهر

وزارة الصحة: مخزون دواء “ليفوثيروكس” كاف لعدة أشهر

2022-12-28 / 14:15
Photo of المحطة الطرقية بطنجة تتجاوز عتبة مليون مسافر خلال 2022

المحطة الطرقية بطنجة تتجاوز عتبة مليون مسافر خلال 2022

2022-12-28 / 14:04
Photo of الأمن: رصد 445 محتوى رقمي عنيف على الشبكات التواصلية خلال 2022

الأمن: رصد 445 محتوى رقمي عنيف على الشبكات التواصلية…

2022-12-28 / 13:16

تعليق واحد

  1. رجعتو تاني لتخويف الناس بكرونا و زرع تلقيحكم المميت لهم بدعوى خوفكم على صحتهم
    حسبي الله و نعم الوكيل فيكم يا أعداء الإنسانية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق