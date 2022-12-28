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تسجيل 13.465 إصابة وحالة وفاة بكورونا في صفوف الأمن خلال 2022

2022-12-28 / 09:47
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هبة بريس - الرباط

واصلت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني خلال السنة الجارية تنفيذ استراتيجية العمل “الصحة 2022″، والتي تروم مواصلة اليقظة والاستجابة السريعة لمختلف التطورات التي يمكن أن تعرفها الحالة الوبائية المرتبطة بفيروس كوفيد-19، لضمان استمرارية العمل داخل المرفق العام الشرطي وانتظامية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، تم إجراء 28.927 فحص وتشخيص 13.465 حالة إصابة بالعدوى، وتسجيل حالة وفاة واحدة، مع نسبة استشفاء ناهزت 99،71 بالمائة.

كما عرفت السنة الجارية، مواصلة تقديم حزمة العلاجات الأساسية لفائدة موظفات وموظفي الشرطة، والتي وصل مجموعها 133.720 استشارة وتدخل طبي خلال السنة الجارية، تنوعت ما بين 51.120 استشارة في مجال الطب العام، و56.658 استشارة في طب الشغل، و6577 استشارة تخصصية، و14.246 إسعافا في طب الأسنان و5.119 استشارة في مجال الدعم النفسي.

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‫7 تعليقات

  2. الوقاية خير من العلاج وعلى جميع المواطنين اخذ الحيطة والحذر من تكرار ما وقع سنة 2019..

  4. على السلطات القيام بحملات توعوية اتجاه هذا الفيروس وباقي الفيروسات الاخرى منها ديلتا والمحور وغيرها …

  6. يجب على كل مواطن تتبع حالته الصحية تفاديا في انتشار الأمراض والعدوى ..

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