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قطر تعلن تدوير 80% من مخلفات ملاعب كأس العالم

2022-12-28 / 09:32
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات القطرية، تدوير نحو 80% من مخلفات الملاعب التي شهدت استضافة بطولة كأس العالم.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن “اللجنة العليا للمشاريع والإرث” أن مباريات البطولة “شهدت أكثر من 2000 طن من النفايات، جرى تدويرها أو تحويلها إلى سماد عضوي”.

وعلقت بدور المير المديرة التنفيذية لإدارة الاستدامة في اللجنة على الأمر بقولها: “نفخر بالإعلان عن نجاحنا في تدوير حوالي 80 بالمئة من المخلفات الناتجة من استادات البطولة”.

واعتبرت أن تدوير هذه الكمية بمثابة إنجاز، موضحة أنه تحقق بفضل التخطيط الجيد والالتزام القوي من جانب فرق العمل وشركاء اللجنة العليا.

وأشارت إلى دور شركة (أبيكس) القطرية لإدارة النفايات التي فصلت مخلفات كل استاد يدويا في تحقيق هذا الإنجاز.

وأوضحت المسؤولة القطرية أن الشركة “وزعت المخلفات على المصانع المحلية المتخصصة في إعادة تدوير النفايات البلاستيكية والكارتونية والمعدنية والزجاجية والإلكترونية”.

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