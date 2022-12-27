غينيا ..الشرطة تعتقل مغربيا قام بالسطو على مجوهرات بقيمة 15 مليون أورو ببلجيكا

هبة بريس - وكالات

تمكنت الشرطة الغينية بالتنسيق مع نظيرتها البلجيكية، من اعتقال مغربيا كان موضوع مذكرة بحث دولية، وذلك لتورطه في قضايا سرقة باستعمال العنف، ابرزها عملية استهداف شاحنة تحمل مجوهرات .

وتمكن الموقوف الذي ينحدر من أصول ريفية بالمغرب بالتعاون مع أفراد آخرين ينتمون لعصابة تنشط في السرقة، من الاستيلاء على على مجوهرات بقيمة 15 مليون، من شاحنة في مدينة أمستردام بهولندا.

وفر المعني بالامر الى غينيا قبل أن تتعقبه الشرطة الفدرالية البلجيكية، وتتمكن من اعتقاله منتصف الشهر الجاري، بالتعاون مع الشرطة المحلية بغينيا.

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