أسعار صرف أهم العملات الأجنبية الثلاثاء 27 دجنبر 2022
هبة بريس _ اقتصاد
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 27 دجنبر 2022، حسب بنك المغرب :
العملة — الشراء — البيع ———————-
1 أورو 9.89110 ……….. 11.4951
1 دولار أمريكي 9.27610………… 10.7803
1 دولار كندي 6.85090 …………… 7.96190
1 جنيه استرليني 11.2240 ………… 13.0440
1 جنيه جبل طارق 11.2330 ……….. 13.0550
1 فرنك سويسري 9.97800………..11.5960
100 كرونة دانمركية 133.000 ……….. 154.560
100 كرونة سويدية 88.8180 ………….. 103.220
100 كرونة نرويجية 94.4420 …………. 109.760
1 ريال سعودي 2.46640 ……………… 2.86640
1 دينار كويتي 30.2950 …………. 35.2070
1 درهم إماراتي 2.52560 …………. 2.93520
1 ريال قطري 2.53240 ………………. 2.94300
1 دينار بحريني 24.6050 …………… 28.5950
100 ين ياباني 6.98190 ……………… 8.11410
1 ريال عماني 24.0930 ……………….. 28.0010
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