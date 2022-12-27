أسعار صرف أهم العملات الأجنبية الثلاثاء 27 دجنبر 2022

هبة بريس _ اقتصاد

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 27 دجنبر 2022، حسب بنك المغرب :

العملة — الشراء — البيع ———————-

1 أورو 9.89110 ……….. 11.4951

1 دولار أمريكي 9.27610………… 10.7803

1 دولار كندي 6.85090 …………… 7.96190

1 جنيه استرليني 11.2240 ………… 13.0440

1 جنيه جبل طارق 11.2330 ……….. 13.0550

1 فرنك سويسري 9.97800………..11.5960

100 كرونة دانمركية 133.000 ……….. 154.560

100 كرونة سويدية 88.8180 ………….. 103.220

100 كرونة نرويجية 94.4420 …………. 109.760

1 ريال سعودي 2.46640 ……………… 2.86640

1 دينار كويتي 30.2950 …………. 35.2070

1 درهم إماراتي 2.52560 …………. 2.93520

1 ريال قطري 2.53240 ………………. 2.94300

1 دينار بحريني 24.6050 …………… 28.5950

100 ين ياباني 6.98190 ……………… 8.11410

1 ريال عماني 24.0930 ……………….. 28.0010

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