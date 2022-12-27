تقرير يكشف أكثر 10 كوارث بيئية تكلفة في 2022

هبة بريس

ووضعت منظمة Christian Aid قائمة بأغلى 10 كوارث بيئية في 2022 من حيث الخسائر المادية والتي تراوحت بين 3 و100 مليار دولار.

الإعصار إيان – 100 مليار دولار

تسبب الإعصار إيان الذي صنّف من الفئة الرابعة بأضرار كبيرة عبر غرب كوبا وجنوب شرق الولايات المتحدة.

وقتل الإعصار على مدى 7 أيام في أواخر سبتمبر، ما لا يقل عن 150 شخصا وشرّد 40 ألفا.

الجفاف في أوروبا – 20 مليار دولار

اعتبر الجفاف في صيف عام 2022 الأسوأ في أوروبا منذ 500 عام، مما أثر على إنتاج الغذاء والطاقة وتوافر المياه والحياة البرية، وتسبب في إشعال حرائق غابات وإتلاف محاصيل.

فيضانات الصين- 12.3 مليار دولار

في يونيو الماضي، شهد جنوب الصين أشد هطول للأمطار منذ عام 1961، ما تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، وأجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الإجلاء من المناطق التي يعيشون فيها

الجفاف في الصين- 8.4 مليار دولار

في أواخر شهر أغسطس، شهدت الصين أشد درجات الحرارة ارتفاعا في الصيف منذ أن بدأت بكين في تسجيل ومتابعة الحرارة في عام 1961، مع أكثر من 70 يوما من درجات الحرارة القصوى وانخفاض هطول الأمطار مما أثر بشكل سيء على حوض نهر اليانغتسي، الذي يوفر المياه لأكثر من 450 مليون شخص.

فيضانات شرق أستراليا- 7.5 مليار دولار

من أواخر فبراير إلى مارس، شهدت ولايات شرق أستراليا فيضانات أسفرت عن مقتل 27 شخصا وتشريد 60 ألف شخص

فيضانات باكستان- 5.6 مليار دولار

من منتصف يونيو إلى سبتمبر، تسببت الفيضانات في مقتل أكثر من 1700 شخص وتشريد 7 ملايين في باكستان.

العاصفة يونيس- 4.3 مليار دولار

على مدار 5 أيام في فبراير، تسببت العاصفة يونيس في دمار هائل ببلجيكا وألمانيا وأيرلندا وهولندا وبولندا والمملكة المتحدة، كما قتل سبعة اشخاص.

وسجلت المملكة المتحدة رياحا بلغت سرعتها 122 ميلا في الساعة، وهي الأقوى منذ أكثر من 30 عاما.

الجفاف في البرازيل- 4 مليارات دولار

عانت البرازيل من الجفاف معظم العام 2022، كما شهد مستوى نهر الأمازون انخفاضا

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