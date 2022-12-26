مدرب إسبانيا الجديد يشيد بمنتخب المغرب..

هبة بريس _ رياضة

أشاد لويس دي لا فوينتي، المدرب الجديد للمنتخب الإسباني لكرة القدم، بالمنتخب المغربي الذي أقصى “لاروخا” من ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022،

وتعاقد الاتحاد الإسباني مع دي لا فوينتي لتدريب المنتخب الوطني خلفا للمدرب لويس إنريكي، بعد إقصاء المنتخب بصورة مبكرة في مونديال قطر. ويمتد عقده حتى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024 مع إمكانية التمديد له.

وأكد المدرب الجديد لمنتخب إسبانيا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيعتمد على نظام لعب متوازن مع منتخب بلاده، وضرب مثلا بمنتخب المغرب الذي أقصى إسبانيا من ثمن نهائي كأس العالم.

وقال دي لا فوينتي: “رأينا في كأس العالم قطر 2022، منتخب المغرب والذي كان من الصعب للغاية التغلب عليه لأنّه منتخب منظم جيدًا، ولاعبوه مجموعة متكاملة على أرض الملعب، لذلك يجب أن تتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة”.

وعن فلسفته، أكد أنه يجب توخي الحذر من جميع السيناريوهات المُمكنة في جميع المباريات مع اختلاف المنافسين.

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